"Динамо" впевнено обіграло "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги
15:53, 07 квітня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 4:0.
Артем Бесєдін забив третій гол за "Динамо" в матчі з "Зорею" / REUTERS
У Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" обіграло луганську "Зорю".
Гра завершилася з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Кияни відкрили рахунок на 13-й хвилині, коли гол забив Микита Бурда. А на початку другого тайму гравці "Динамо" забили ще два голи. На 51-й хвилині відзначився Беньямін Вербич, а на 54-й - Артем Бесєдін.
Нарешті, на 88-й хвилині Віктор Циганков добив м'яч після масованої атаки киян у порожні ворота суперника.
Таким чином, кияни зберегли відставання від донецького "Шахтаря" в 6 очок, не дозволивши супернику збільшити перевагу в турнірній таблиці.
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