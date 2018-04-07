"Динамо" впевнено обіграло "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги

15:53, 07 квітня 2018
Футбол
1189
Артем Бесєдін / REUTERS

Гра завершилася з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни відкрили рахунок на 13-й хвилині, коли гол забив Микита Бурда. А на початку другого тайму гравці "Динамо" забили ще два голи. На 51-й хвилині відзначився Беньямін Вербич, а на 54-й - Артем Бесєдін.

Нарешті, на 88-й хвилині Віктор Циганков добив м'яч після масованої атаки киян у порожні ворота суперника.

Таким чином, кияни зберегли відставання від донецького "Шахтаря" в 6 очок, не дозволивши супернику збільшити перевагу в турнірній таблиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Київ#Прем`єр-ліга