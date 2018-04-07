ФК "Шахтар" розіграє на матч з "Динамо" пакет гостинності в який увійдуть місця на лаві запасних під час гри

14:33, 07 квітня 2018
Футбол
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"Шахтар" запрошує вболівальників провести два дні разом / shakhtar.com

Пакет гостинності – це:

- перегляд гри на лавці запасних поруч із «Шахтарем»;

- проживання в Premier Palace Hotel Kharkiv разом з командою (з 13 по 14 квітня);

- передматчева прогулянка, відвідування роздягальні, участь у підготовці до поєдинку;

- фірмова іменна футболка;

- інші переваги.

Аукціон проводиться на офіційному сайті клубу. Пакет гостинності розрахований на двох. Ставки приймаються

- онлайн на shakhtar.com;

- за телефоном 067 620 40 11.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові 14 квітня. Початок гри на ОСК "Металіст" о 17.00

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Теги: #Шахтар - Динамо