ФК "Шахтар" розіграє на матч з "Динамо" пакет гостинності в який увійдуть місця на лаві запасних під час гри
14:33, 07 квітня 2018Футбол
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Також переможець аукціону зможе провести два дні разом з улюбленою командою.
"Шахтар" запрошує вболівальників провести два дні разом / shakhtar.com
Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) перший в Україні пропонує вболівальникам ексклюзивну можливість випробувати незабутні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, – аукціон пакету гостинності, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".
Пакет гостинності – це:
- перегляд гри на лавці запасних поруч із «Шахтарем»;
- проживання в Premier Palace Hotel Kharkiv разом з командою (з 13 по 14 квітня);
- передматчева прогулянка, відвідування роздягальні, участь у підготовці до поєдинку;
- фірмова іменна футболка;
- інші переваги.
Аукціон проводиться на офіційному сайті клубу. Пакет гостинності розрахований на двох. Ставки приймаються
- онлайн на shakhtar.com;
- за телефоном 067 620 40 11.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові 14 квітня. Початок гри на ОСК "Металіст" о 17.00
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