ФК "Шахтар" розіграє на матч з "Динамо" пакет гостинності в який увійдуть місця на лаві запасних під час гри

Також переможець аукціону зможе провести два дні разом з улюбленою командою.

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) перший в Україні пропонує вболівальникам ексклюзивну можливість випробувати незабутні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, – аукціон пакету гостинності, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар". Пакет гостинності – це: - перегляд гри на лавці запасних поруч із «Шахтарем»; - проживання в Premier Palace Hotel Kharkiv разом з командою (з 13 по 14 квітня); - передматчева прогулянка, відвідування роздягальні, участь у підготовці до поєдинку; - фірмова іменна футболка; - інші переваги. Аукціон проводиться на офіційному сайті клубу. Пакет гостинності розрахований на двох. Ставки приймаються - онлайн на shakhtar.com; - за телефоном 067 620 40 11. Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові 14 квітня. Початок гри на ОСК "Металіст" о 17.00

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