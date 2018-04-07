Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Олімпік": Прем'єр-ліга, 26-й тур
16:55, 07 квітня 2018Футбол
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В Одесі проходить матч середняка і аутсайдера турнірної таблиці чемпіонату України з футболу.
facebook.com/fc.chernomorets
Сьогодні в Одесі проходить матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі донецький "Олімпік".
В гості до аутсайдера турнірної таблиці УПЛ "Чорноморця" (останнє, 12-е місце, 19 очок) приїхав середняк ліги "Олімпік" (7-е місце, 32 бали).
Одесити ведуть запеклу боротьбу за право залишитися в елітному дивізіоні за підсумками сезону зі "Сталлю" (Кам'янське, 22 бали), львівськими "Карпатами" і кропивницкой "Зіркою" (23).
З іншого боку, позиція донецької команди виглядає міцним, але очки, в будь-якому випадку не завадять.
Матч "Чорноморець" - "Олімпік" розпочнеться в Одесі о 17.00.
ТБ-трансляція гри - на телеканалі УНІАН.
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