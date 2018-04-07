Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Олімпік": Прем'єр-ліга, 26-й тур

16:55, 07 квітня 2018
Футбол
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В гості до аутсайдера турнірної таблиці УПЛ "Чорноморця" (останнє, 12-е місце, 19 очок) приїхав середняк ліги "Олімпік" (7-е місце, 32 бали).

Одесити ведуть запеклу боротьбу за право залишитися в елітному дивізіоні за підсумками сезону зі "Сталлю" (Кам'янське, 22 бали), львівськими "Карпатами" і кропивницкой "Зіркою" (23).

З іншого боку, позиція донецької команди виглядає міцним, але очки, в будь-якому випадку не завадять.

Матч "Чорноморець" - "Олімпік" розпочнеться в Одесі о 17.00.

ТБ-трансляція гри - на телеканалі УНІАН.

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Теги: #Прем`єр-ліга#Чорноморець - Олімпік відеотрансляція