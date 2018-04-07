Онлайн-відеотрансляція, "Динамо" - "Зоря": прем'єр-ліга, 26-й тур

У Києві проходить центральний матч туру УПЛ, в якому зустрічаються 2-3 команди турнірної таблиці.

Сьогодні у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського проходить центральний матч 27-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які займають 2-3 місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Динамо" впевнено випереджає суперника на 16 очок (54 проти 38), в той же час кияни відстають від лідера турніру донецького "Шахтаря" (60) і очки команді потрібні не менше, ніж супернику, який лише трохи випереджає "Верес" і "Маріуполь" - по 33.

Матч "Динамо" - "Зоря" розпочнеться на стадіоні "Динамо" о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.