Онлайн-відеотрансляція, "Динамо" - "Зоря": прем'єр-ліга, 26-й тур

13:51, 07 квітня 2018
Футбол
1166
"Динамо" приймає "Зорю" у центральному матчі туру УПЛ / fcdynamo.kiev.ua

Зустрічаються команди, які займають 2-3 місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Динамо" впевнено випереджає суперника на 16 очок (54 проти 38), в той же час кияни відстають від лідера турніру донецького "Шахтаря" (60) і очки команді потрібні не менше, ніж супернику, який лише трохи випереджає "Верес" і "Маріуполь" - по 33.

Матч "Динамо" - "Зоря" розпочнеться на стадіоні "Динамо" о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Київ#Прем`єр-ліга