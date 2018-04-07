Гендиректор "Шахтаря" Палкін: зараз обговорюємо з Фонсекою новий контракт

Угода португальського фахівця з "Шахтарем" закінчується в кінці сезону.

Генеральний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін не дав чіткої відповіді на питання про те, чи залишиться Паулу Фонсека в донецькому клубі.

"Пропонував Шахтар новий контракт Фонсеке і що він відповів? Ми зараз обговорюємо новий контракт", – сказав Палкін в коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, угода португальського фахівця з "Шахтарем" закінчується в кінці сезону.

Раніше повідомлялося про інтерес до Фонсекі з боку італійського "Наполі" і англійського "Евертона".