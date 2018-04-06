Степаненко: перемога над "Динамо" стане хорошою заявкою на чемпіонство

Гравець "Шахтаря" поділився своїми емоціями перед головним матчем весняної частини чемпіонату.

Рівно за тиждень Харків буде приймати головний матч весни в УПЛ – українське класіко донецький "Шахтар" проти київського "Динамо". Поєдинок, який або відродить інтригу в чемпіонаті, або вб'є її остаточно, визначивши діючих чемпіона і віце-чемпіона країни на ті ж позиції.

Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко напередодні матчу відповів на питання "Комсомольської правди".

Говорячи про своє захоплення - колекціонування футболок, гравець зазначив: "У мене точно є футболка Андрія Ярмоленка та Романа Зозулі ще тих часів, коли він виступав за "Динамо".

А згадуючи про взаємини з Андрієм Ярмоленко, зауважив: "Це було, і це теж досвід для мене. Потрібно правильно виходити з таких ситуацій, ставати розумнішими. Я думаю, що з багатьма трапляються епізоди, які не завжди приємно згадати, тим не менш, негативний досвід – це теж досвід. З помилок зроблені висновки, і я намагаюся їх не повторювати. Я ставився до цього з гумором. Це було сказано на емоціях, відразу після гри. Я зараз з Андрієм нормально спілкуюся, потім ми тільки посміялися з-за цього, було весело".

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Згадуючи свою найяскравішу гру проти "Динамо" Степаненко сказав: "Це точно моя перша гра в складі "Шахтаря". Ми грали ще на "Донбас Арені", виграли 4:1 і тому для мене гра була дуже гарна, яскрава. Я тоді тільки перейшов в "Шахтар" і Луческу довірив мені місце в складі в такій важливій грі. Це було дуже важливо для мене".

Відзначаючи напружену обстановку навколо матчів, Степаненко зматил: "Напруження ж створюється не тільки футболістами або тренерами, атмосфера перед матчем залежить і від ЗМІ, і від уболівальників. Всі розуміють, що це матч з особливим статусом, і наскільки він важливий. В матчах між "Динамо" і "Шахтарем" завжди є інтрига, на якій би позиції в таблиці команди не перебували, хоч би скільки очок різниці між нами не було. Це принциповий суперник, і всі налаштовуються дуже серйозно завжди. Може бути, це не завжди показується, але на футбольному полі емоції завжди через край. Тим не менш, Фонсека налаштовує нас на те, що потрібно грати так, щоб всі конфлікти і речі, які не прикрашають футбол, відійшли в сторону, а щоб люди насолоджувалися грою".

А розмірковуючи про те, що перемога "Шахтаря" в цьому матчі гарантує чемпіонство, зауважив: "Перед матчем з "Динамо" ще є тур і він теж важливий, тому що в матчі з "Вересом" нам треба брати три очки. І у Києва теж хороший суперник, "Зоря", яка може відібрати очки. Треба спочатку зіграти ці ігри, а вже потім думати про очному матчі. Звичайно, що якщо ми підійдемо з таким же відривом до матчу з "Динамо" і зможемо перемогти, то це буде хорошою заявкою на чемпіонство. Хочеться, щоб суперник теж давав грати в футбол, не закривався на своїй половині поля, як це було у попередніх матчах. Сподіваюся, буде хороший футбол, цікавий для вболівальників. Хочеться від "Динамо" атакуючої гри, адже це вони у ролі відсталої".

"Дійсно, ми в останні роки добре граємо з "Динамо", і більшість матчів виграємо. Можливо, у "Динамо" зараз не найкращий час, з чим це пов'язано, вони повинні розбиратися всередині свого клубу і колективу. Але зараз я вважаю, що "Шахтар" як клуб в плані менеджменту, організації, структури клубу, команди сильніші. Це відзначають багато. Але коли дві команди виходять на поле, це все виходить на другий план, і головне, що зустрічаються два класних колективу, з хорошими футболістами, які хочуть домагатися результату. На футбольному полі не завжди буває так, що команда, яка сильніше на папері, сильніше на полі. Є дуже багато факторів, які впливають на гру. Тому що неправильно говорити, що ми перемагаємо "Динамо", тому що "Шахтар" просто в кращій формі", -підсумував Степаненко.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 14 квітня в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри о 17.00.