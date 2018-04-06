Федерація дворового футболу відновила діяльність й проведе турнір "1 000 000 на стадіоні"

Турнір відбудеться в День прапору, 23 серпня.

Всеукраїнська національна федерація дворового футболу прийняла рішення про відродження своєї діяльності.

ФДФУ підготувала Всеукраїнський турнір з дворового футболу "1 000 000 на стадіоні", повідомив президент Федерації Ілля Кива на власній сторінці у Facebook.

Перший етап турніру заплановано День Державного Прапору України і пройде 23 серпня 2018 року в Києві. Етапи змагань відбудуться в містах України. Сере учасників буде розіграно 1 млн. гривень призового фонду, які підуть на будівництво стадіону для дворового футболу в населеному пункті (мікрорайоні) команди-переможця турніру.

До участі в реалізаціїї проекту залучені Федерація футболу України, Міністерство молоді і спорту України, Міністерство внутрішніх справ України та спонсорські організації.

"Дворове середовище завжди виконувало роль, відведену йому у вихованні молоді взагалі і яскравих футболістів, зокрема. Відродження дворового футболу вплине на оздоровлення дворового середовища, побудованого на принципах самодіяльності, ініціативності, задоволення від спілкування та спільної діяльності. А це необіхдно не тількі футболу, а й всьому нашому суспільству", - йдеться в заяві ФДФУ.

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