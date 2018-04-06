Сабо: Якщо "Шахтар" обіграє "Динамо" в Харкові, то буде чемпіоном

На думку фахівця рівень молоді "Динамо" зростає і матч буде цікавим.

Екс-головний тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо розповів про свої очікування від майбутнього у Харкові головного матчу весни в УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».

- Думаю, все вирішиться 14-го числа в Харкові, коли зустрінуться "Шахтар" і "Динамо". Ситуація дуже проста: якщо виграє "Динамо", то чемпіонська гонка триватиме і буде цікаво. Якщо в Харкові виграє "Шахтар" - тоді вже можна буде говорити, що "Шахтар" буде чемпіоном, - зазначив Сабо в коментарі Terrikon.com.

На питання про шанси у "Динамо", фахівець зазначив: "Завжди є шанси. "Шахтар" зараз пристойна команда, це провідна команда в Україні. А ось остання гра в Маріуполі показала, що молодь "Динамо" зростає. Передбачити, яку тактику оберуть "Динамо" і що з цього вийде - важко. Будемо чекати".

Читайте такожМаркевич: матч Шахтар — Динамо в Харкові ключовий в боротьбі за чемпіонствоА говорячи про те, що для динамівської молоді грати проти досвідчених бразильців - все одно, що здавати певний іспит, зауважив: "Справа в тому, що для Маріуполя матч проти "Динамо" теж був іспитом. Було стільки нагнетаний, але Шапаренко вийшов і перевернув все догори ногами. Звичайно, у молоді буде мандраж, але найголовніше, щоб вони не перегоріли. Молодь у "Динамо" цікава, подивимося, як у них вийде. Адже часто буває так, що в 18-19 футболісти показують хороший рівень, а потім кудись зникають. Гра повинна бути цікавою".

"Буде повний стадіон - сто відсотків. Вже продано більше десяти тисяч, а у нас лише 6-е число. Ще є 9 днів. Найголовніше, щоб судді не робили помилок, які заводять футболістів обох команд. Потім вже гра скочується в дрібні фоли і стає нецікавою. А я чекаю цікавий матч".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 14 квітня. Квитки на гру можна купити тут або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.