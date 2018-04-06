Новий президент УПЛ Грімм: Поки рано говорити про якісь плани повернути уболівальників на трибуни

В першу чергу новий президент УПЛ зацікавлений в тому, щоб провести зустрічі з представниками клубів

Новообраний президент української Прем'єр-ліги Томас Грімм розповів про свої першочергові завдання на новій посаді і звернувся до українських вболівальників.

За словами Грімма, в першу чергу він зацікавлений в тому, щоб провести зустрічі з представниками клубів УПЛ. Однією з першочергових завдань Грімм поставив перед собою повернення вболівальників на трибуни, повідомляє SportArena.

«Це честь для мене, я дуже щасливий. Перед нашою командою стоїть великий виклик. Наше першочергове завдання — познайомитися з людьми, які вже працюють в Прем'єр-лізі, і провести якомога більше зустрічей з представниками клубів. Звичайно, якщо і президенти цих клубів будуть готові до діалогу, я зустрінуся і з ними», — заявив швейцарець в інтерв'ю FootballHub.

«У моєму зверненні до українських вболівальників я б хотів попросити їх повертатися на стадіони. Хочу, щоб вони дали мені та членам моєї команди знати, чому вони від цього відмовляються, і тоді ми спробуємо знайти рішення проблеми. Ми маємо намір добре проаналізувати ситуацію, але поки ще занадто рано говорити про якомусь конкретному плані повернути уболівальників на трибуни».

Читайте такожШвейцарець Грімм обраний новим президентом футбольної Прем'єр-лігиКандидатура Грімма отримала десять голосів підтримки, тоді як представники Динамо і Зорі утрималися.

«Якщо чесно, я не знаю [чому Динамо і Зоря утрималися і не віддали голос за Грімма]. Це одне із завдань моєї команди — переконати їх [у правильності призначення]».

Томас зараз займає посаду заступника керівника палати з вирішення суперечок ФІФА, і, судячи з усього, не має наміру кидати цю роботу і планує поєднання. «Повідомляв менеджменту ФІФА про своє бажання балотироваться на пост президента УПЛ, і жодних критичних коментарів від них не надходило».

Переконаний на 100% Грімм і в тому, що найкращою можливістю клубів для отримання заробітку є єдиний пул. «Можливість продавати медіаправа на колективній основі — найкраща можливість клубів отримувати прибуток», - зазначив функціонер.

58-річний швейцарець сьогодні був обраний на пост нового президента української Прем'єр-ліги. На цій посаді він змінив Володимира Генінсона, який займав цю посаду протягом двох років і вирішив не висувати свою кандидатуру.