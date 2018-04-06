Швейцарець Грімм обраний новим президентом футбольної Прем'єр-ліги

У 2016 році швейцарець займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до чемпіонату Європи-2016.

Швейцарець Томас Грімм був обраний новим президентом Прем'єр-ліги на звітно-виборних зборах організації, що выдбулися сьогодні в Будинку футболу.

За 58-річного функціонера віддали голоси 10 клубів УПЛ, ще двоє утрималися. Він був висунутий "Олександрією" і виявився єдиним кандидатом на минулих виборах, повідомляє SportArena.

Томас Грімм заступає на 4-річний термін і стане третім в історії керівником Прем'єр-ліги після Віталія Данилова та Володимира Генінсона.

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Нагадаємо, що в 2016 році швейцарець займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до чемпіонату Європи-2016.

Крім цього, Грімм обіймав посаду президента клубу "Янг Бойз", а у 2009 році був обраний на пост глави швейцарської футбольної ліги, яку очолював протягом двох років.