Гендиректор "Шахтаря" підтвердив приїзд Луческу в Україну
12:28, 06 квітня 2018Футбол
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Сергій Палкін не розкрив подробиць візиту екс-тренера гірників в Україну.
Луческу може отримати посаду в "Шахтарі" найближчим часом / Reuters
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що екс-наставник Гірників Мірча Луческу днями приїжджав в Україну, відвідавши офіс компанії СКМ, що належить президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову.
Відповідаючи на запитання журналіста FootballHub, генеральний директор донеччан підтвердив інформацію Sport Arena про приїзд екс-тренера.
Днями повідомлялося, що незважаючи на діючий ще рік контракт Луческу з турецькою федерацією футболу, Мірча може вже цього літа отримати в "Шахтарі" одну з посад. «Так, Луческу приїжджав», — повідомив Сергій Палкін в інтерв'ю FootballHub.
Луческу 12 років перебував на тренерському посту донецької команди і виграв з нею вісім чемпіонських титулів, шість раз взяв Кубок України і добився тріумфу в Кубку УЄФА в сезоні-2008/09.
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