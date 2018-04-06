Гендиректор "Шахтаря" підтвердив приїзд Луческу в Україну

12:28, 06 квітня 2018
Футбол
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Reuters

Відповідаючи на запитання журналіста FootballHub, генеральний директор донеччан підтвердив інформацію Sport Arena про приїзд екс-тренера.

Днями повідомлялося, що незважаючи на діючий ще рік контракт Луческу з турецькою федерацією футболу, Мірча може вже цього літа отримати в "Шахтарі" одну з посад. «Так, Луческу приїжджав», — повідомив Сергій Палкін в інтерв'ю FootballHub.

Луческу 12 років перебував на тренерському посту донецької команди і виграв з нею вісім чемпіонських титулів, шість раз взяв Кубок України і добився тріумфу в Кубку УЄФА в сезоні-2008/09.

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Теги: #ФК Шахтар#Мірча Луческу