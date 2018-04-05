Марлос: протистоянню «Шахтаря» і «Динамо» в Україні надається величезне значення

Бразильський легіонер "Шахтаря" дав свою оцінку майбутньій центральній грі весняної частини чемпіонату України.

Два сезону в Харкові не пройшли даром: звикнути до міста встиг Марлос, екс-гравець «Металіста», нині - футболіст «Шахтаря».

Від того Марлос ще більш завзято грає в домашніх матчах «Шахтаря» на ОСК «Металіст», повідомляє телеканал "Футбол".

Наступного разу сюди приїде запеклий конкурент - київське «Динамо», і Марлос дуже сподівається, що теплого прийому гостям не бачити.

Читайте такожМаркевич: матч Шахтар — Динамо в Харкові ключовий в боротьбі за чемпіонство- Насправді, для нас це буде звичайна чергова гра, за перемогу в якій нараховуються три очки. Звичайно, протистояння «Шахтаря» і «Динамо» в Україні надається величезне значення. Цього протистояння всі чекають з нетерпінням. Зараз ми в прекрасних кондиціях, щоб провести гарний матч, - зазначив бразилець.

"Дуже радий, що «Шахтар» проводить домашні матчі в Харкові. У цьому місті я провів кілька років, дійсно люблю його. Знаю, що це почуття взаємне для мене від місцевих уболівальників. Тут завжди прекрасна футбольна атмосфера", - додав гравець.