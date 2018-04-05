Захисник "Шахтаря" Хочолава: в цьому сезоні ми ще не перемагали "Динамо" в чемпіонаті

Донецька команда готується до матчу з подвійною мотивацією.

Захисник Шахтаря Давид Хочолава після сьогоднішнього тренування поділився думкою про українське класіко з "Динамо" у розмові з кореспондентом Football.ua.

"Не думаю, що в цьому матчі вирішиться доля золотих медалей. Але, впевнений, якщо ми виграємо, то зробимо ще один великий крок назустріч нашій меті – перемозі в Прем'єр-лізі. Динамо в цьому сезоні ми ще не перемагали в чемпіонаті, тож готуємося до матчу з подвійною мотивацією", - почав Давид.

На питання про те, як змінилася гра киян з моменту вашої останньої зустрічі і чи стало Динамо сильніше, зауважив: "Взимку Динамо покинули кілька провідних гравців, але у киян зараз грає дуже хороша молодь, яка добре показує себе. Вони зробили ставку на своїх вихованців, і, судячи з весняних матчів, молоді футболісти виправдовують надії тренерського штабу. Додам, що і тактично гравці Динамо зараз діють не так, як раніше".

Читайте такожНа матч "Шахтар" - "Динамо" вже продано близько 10 тисяч квитківА на питання про те, чи можна сказати, що зараз тільки Динамо є гідним суперником для "Шахтаря" в чемпіонаті, зазначив: "Не погоджуся. Зоря, наприклад, теж дуже хороша команда, проти них важко грати. Просто Шахтар завжди дуже добре налаштовується на своїх супротивників. Ми намагаємося з перших хвилин заволодіти ініціативою, забити якомога більше м'ячів. Поки у нас це виходить".

Говорячи про те, що в минулому році відрив від 2-го місця був 13 очок і є бажання в цей раз зробити його більше, двічі обігравши "Динамо", відповів: "Для Шахтаря важливо виграти всі матчі, що залишилися і завоювати чергове чемпіонство. Буде у нас перевагу в одне очко, шість або тринадцять – не має великого значення. Головне – в кінці сезону тримати в руках кубок Прем'єр-ліги".

Матч між Шахтарем і Динамо відбудеться на ОСК Металіст у Харкові 14 квітня.