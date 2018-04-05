Жіноча збірна України з футболу обіграла Хорватію у матчі відбору ЧС-2019

Гостьова гра завершилася з рахунком 0:3.

В Задарі (Хорватія) завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу серед жіночих команд, в якому збірна України обіграла команду Хорватії.

Гра завершилася з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки забили всі три голи у першому таймі. В середині тайму, на 25-й хвилині, рахунок відкрила гравець... збірної Хорватії Матея Босняк (автогол). А в кінцівці тайму, на 41 хвилині і в доданий арбітром час, 45+3, дублем відзначилась Тетяна Козиренко.

Таким чином, на рахунку збірної України 7 очок після трьох матчів (2 перемоги при 1 нічиїй) і поточне 2-е місце в турнірній таблиці, слідом за командою Швеції (3 перемоги 9 очок).

У понеділок, 9 квітня, українська команда проведе ще один гостьовий матч зі збірною Данії, у Віборгу.