Британські ЗМІ просять фанатів "Арсеналу" бути обережними у Москві

Перед грою "Арсеналу" і ЦСКА футбол відійшов на другий план.

Екс-футболіст "Динамо" і збірної СРСР Сергій Балтача, який протягом 30 років живе у Великобританії, розповів, що в Англії навколо матчів між лондонським "Арсеналом" і російським ЦСКА більше розмов про політику, ніж про футбол.

Уряд Великобританії вважає, що до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, засудженого в Росії за шпигунство, і його дочки, причетні російські спецслужби.

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"Футбол відійшов на другий план у зв'язку з політичною ситуацією. Дуже багато антиросійських настроїв. Про сам футбол говорять і пишуть дуже мало. Просять вболівальників "Арсеналу" бути обережними у Москві. Я не люблю говорити про політику, але її багато навколо цього матчу", - розповів Балтача виданню "Спорт день за днем".

Перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи між лондонським "Арсеналом" і московським ЦСКА відбудеться сьогодні в столиці Великобританії, а матч-відповідь - за тиждень у Москві.

Раніше, як повідомляв УНІАН, влада Великобританії відмовила у видачі віз російським правоохоронцям і в останній момент ті не змогли виїхати в Лондон.