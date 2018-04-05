Форвард "Ліверпуля" Салах зможе зіграти в матчі-відповіді з "Ман Сіті", його травма несерйозна

Заміна лідера "Ліверпуля" у вчорашній грі була запобіжним заходом.

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах не має проблем зі здоров'ям після першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті". На початку другого тайму єгипетський нападник був замінений, але, схоже на те, що заміна Салаха була запобіжним заходом.

Про це повідомляє "Футбол 24" з посиланням на єгипетський портал Yallakora.

За інформацією видання, футболіст відчував незначний дискомфорт і вирішив не ризикувати перед матчем з "Евертоном" у Прем'єр-лізі (7 квітня) і повторною грою з "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів (10 квітня).

Нагадаємо, вчора "Ліверпуль" переконливо переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. Зіпсував футбольний вечір інцидент з нападом уболівальників "Ліверпуля" на автобус "Сіті" перед грою.