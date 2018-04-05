Форвард "Ліверпуля" Салах зможе зіграти в матчі-відповіді з "Ман Сіті", його травма несерйозна

15:11, 05 квітня 2018
Футбол
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Пошкодження Мохаммеда Салаха (в центрі) виявилося незначним / REUTERS

Про це повідомляє "Футбол 24" з посиланням на єгипетський портал Yallakora.

За інформацією видання, футболіст відчував незначний дискомфорт і вирішив не ризикувати перед матчем з "Евертоном" у Прем'єр-лізі (7 квітня) і повторною грою з "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів (10 квітня).

Нагадаємо, вчора "Ліверпуль" переконливо переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. Зіпсував футбольний вечір інцидент з нападом уболівальників "Ліверпуля" на автобус "Сіті" перед грою.

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Теги: #Ліверпуль#Мохаммед Салах