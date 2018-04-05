Влада Великобританії відмовила у видачі віз російським правоохоронцям перед матчем Ліги Європи у Лондоні

Російським поліцейським відмовили в поїздці до Лондона.

Співробітники російських правоохоронних органів не будуть відповідати за безпеку російського футбольного клубу ЦСКА в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи "Арсенал" (Лондон, Англія) - ЦСКА (Москва, Росія).

Влада Великобританії відмовила у видачі віз російським правоохоронцям і ті в останній момент не змогли виїхати в Лондон слідом за ЦСКА, повідомляє "Советский спорт".

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По усталеній практиці, сторона, що приймає матч, завчасно направляє запрошення делегації правоохоронних органів гостьової команди у випадку, якщо аналіз ризиків показує необхідність залучення до охорони порядку зарубіжних поліцейських.

Британська влада поінформувала МВС Росії про те, що при проведенні матчу "Арсенал" – ЦСКА нею прийнято рішення утриматися від послуг російських поліцейських. Офіційну причину свого рішення британська сторона не озвучила.

Як повідомляв УНІАН, Британія відмовилася вести спільне з Росією розслідування справи екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, який був отруєний на початку березня у місті Солсбері на півдні Великобританії.