Уболівальники "Ліверпуля" перед матчем розбили автобус "Манчестер Сіті"

За словами Гвардіоли, поліція знала, що може статися, і повинна була вжити заходів.

Уболівальники "Ліверпуля" перед першим чвертьфінальним матчем Ліги чемпіонів розбили клубний автобус "Манчестер Сіті". Про це розповів наставник команди гостей Хосеп Гвардіола, передає ВВС.

«Поліція знала, що може статися, і повинна була вжити заходів, щоб цього не сталося. Рік тому подібне відбулося в Дортмунді (через атаку на автобус «Боруссії» матч плей-офф Ліги чемпіонів з «Монако» був перенесений. – УНІАН).

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Ми приїхали сюди грати у футбол і не дуже розуміємо цю ситуацію. Автобус розбитий, і я не чекав подібних речей від такого престижного клубу, як "Ліверпуль". Втім, зрозуміло, це не клуб, а прості люди, одна, дві або три людини. Будемо сподіватися, що це не повториться», – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Гвардіола залишився розчарований поєдинком на стадіоні "Енфілд", в якому його команда була розгромлена - 0:3.