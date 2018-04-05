Уболівальники "Ліверпуля" перед матчем розбили автобус "Манчестер Сіті"

13:45, 05 квітня 2018
Футбол
542
Клубний автобус "Манчестер Сіті" був атакований уболівальниками "Ліверпуля" / REUTERS

«Поліція знала, що може статися, і повинна була вжити заходів, щоб цього не сталося. Рік тому подібне відбулося в Дортмунді (через атаку на автобус «Боруссії» матч плей-офф Ліги чемпіонів з «Монако» був перенесений. – УНІАН).

Читайте такожЗіткнення під час матчу "Маріуполь" - "Динамо" у Маріуполі (фоторепортаж)

Ми приїхали сюди грати у футбол і не дуже розуміємо цю ситуацію. Автобус розбитий, і я не чекав подібних речей від такого престижного клубу, як "Ліверпуль". Втім, зрозуміло, це не клуб, а прості люди, одна, дві або три людини. Будемо сподіватися, що це не повториться», – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Гвардіола залишився розчарований поєдинком на стадіоні "Енфілд", в якому його команда була розгромлена - 0:3.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фанати#Манчестер Сіті#Хосеп Гвардіола