Гвардіола про розгром у грі з "Ліверпулем": з цим важко змиритися, але є друга гра

Наставник "Манчестер Сіті" прокоментував поразку - 0:3 - його команди в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола поділився думкою про поразку від «Ліверпуля» з рахунком 0:3 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

«Ми добре почали матч, але потім "Ліверпуль" забив нам гол. Ми продовжили грати і пропустили ще два голи. З цим важко змиритися. Суперник був краще за нас всього 10-15 хвилин у першому таймі. У другому таймі ми старалися як могли, але не забили. Що стосується перших двох голів, то гру контролювали ми, а вони забили. Я не збираюся скаржитися. Ніхто не вірить в те, що ми пройдемо до півфіналу, але є ще матч", - сказав Гвардіола, якого цитує BBC.

"Потрібно змиритися з поразкою. Тепер у нас домашній матч з «МЮ», а потім повторна гра з «Ліверпулем». Подивимося. Ніхто не знає, як все складеться, але ми віримо в краще", - зазначив головний тренер "Манчестер Сіті".

Як повідомляв УНІАН, "Ливерпуль" розгромив "Манчестер Сіті" - 3:0 - і має великі шанси на вихід у четвірку півфіналістів.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/19 пройде в Києві 26 травня.