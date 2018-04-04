Маркевич: матч Шахтар — Динамо в Харкові ключовий в боротьбі за чемпіонство

Колишній головний тренер збірної України прокоментував ключовий матч весняної частини чемпіонату України.

Екс-головний тренер збірної України, харківського "Металіста" і "Дніпра", а нині Голова комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього матчу між Шахтарем і Динамо в розмові з Football.ua.

"Матч у Харкові, дійсно, ключовий в боротьбі за чемпіонство. Тут все очевидно: якщо Шахтар виграє, то шанс стати чемпіоном буде істотно вище. Якщо нічия — у Динамо буде можливість продовжити боротьбу за чемпіонство", - почав Маркевич.

"Погляньмо на речі об'єктивно: Шахтар сильніший, ні про що навіть говорити. Але футбол — така справа, що не завжди об'єктивно сильна команда перемагає", - оцінив шанси команд колишній тренер.

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Говорячи про те, що ФК "Шахтар" кожні п'ять гривень з продажу квитків спрямує на придбання м'ячів для харківських дітей, і як фахівець відноситься до такої акції, чи допоможе це залучити додаткову аудиторію на трибуни, зазначив: "Позитивно, звичайно. А щодо аудиторії складно говорити — у Харкові я давно не був і взагалі на домашніх іграх "Шахтаря" там бувати ще не доводилося. У місті всі сподіваються на реанімацію своєї команди. Що коли-то вона відродиться і буде команда такого ж рівня, як і чотири роки тому. Там була топ-команда європейського рівня. Звичайно, вболівальники прийдуть подивитися футбол, як ходять на Лігу чемпіонів. А тут центральний матч туру. Думаю, що буде повний стадіон".

А говорячи про екс-голкіпера "Дніпра" а нині воротаря "Динамо" Дениса Бойко, зауважив: "Чоловік випав на два роки. Для воротаря це багато. Не зовсім рівно він грає. У "Дніпрі" він виступав впевнено. Він допоміг нам вийти у фінал Ліги Європи. Просто чоловік потрапив не в свою команду — я маю на увазі "Бешикташ". Можна сказати, що він виручає "Динамо", але грає все-таки нерівно. Якщо він буде грати постійно, то швидко набере свою форму".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Динамо" відбудеться на ОСК Металіст у Харкові 14 квітня.