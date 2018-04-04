"Ліверпуль" розтрощив "Манчестер Сіті", "Барселона" - "Рому" в матчах Ліги чемпіонів

Гра в Ліверпулі завершилася з рахунком 3:0.

У Ліверпулі (Англія) і Барселоні (Іспанія) завершилися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких господарі здобули великі перемоги.

"Ліверпуль" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0, а "Барселона" з великим рахунком перемогла "Рому" - 4:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі двох англійських команд все вирішилося у першому таймі. На 12-й хвилині рахунок відкрив Мохамед Салах, на 21-й Алекс Окслейд-Чемберлен подвоїв перевагу своєї команди, а на 31 -й - Садіо Мане довів рахунок до великого.

У той же час, в Барселоні голи забивали Де Росії, Манолас, Піке і Луїс Суарес в складі господарів поля і Едін Джеко - у гостей.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться в Манчестері і Римі 10 квітня.