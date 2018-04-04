Ярмоленко ще не оговтався від травми і пропустить наступний матч "Боруссії"

16:42, 04 квітня 2018
Футбол
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Ярмоленко ще не готовий вийти на поле в матчі чемпіонату Німеччини / Isport

Про це заявив головний тренер "шмелів" Петер Штегер в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє Isport.

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Нагадаємо, що наприкінці січня українець отримав травму сухожилля і з тих пір не виходив на поле. В кінці березня Андрій повернувся до тренувань, проте повернути форму йому поки так і не вдалося.

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 24 матчі за дортмундський клуб, де забив 6 голів і зробив 3 гольові передачі.

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Теги: #Ярмоленко Боруссія#Ярмоленко пропустив тренування