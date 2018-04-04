Комітет ФФУ покарав винних у технічній поразці збірної України U-17

Функціонери доручили старшому тренеру команди Олегу Кузнєцову сформувати новий штат помічників.

Комітет національних збірних команд ФФУ під керівництвом Мирона Маркевича ухвалив рішення щодо інциденту зі збірною України U-17 у кваліфікації Євро-2018. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Комітет рекомендував адміністрації ФФУ не припиняти співпрацю з головним тренером команди U-17 Олегом Кузнєцовим, а оголосити йому догану за неналежний рівень контролю за діями підлеглих у тренерському штабі. Також комітет доручив Олегу Кузнєцову сформувати новий тренерський штаб, поклавши на нього повну відповідальність за всі функціональні обов'язки підлеглих.

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Як повідомив сайт "Динамоманія", комітет федерації футболу ухвалив рішення виплатити гравцям збірної U-17 повну премію, яка належить їм за вихід на Євро-2018.

Нагадаємо, УЄФА зарахував збірній України U-17 технічну поразку в матчі зі збірною Сербії у відборі, оскільки за нашу команду зіграли два гравці, що отримали дискваліфікації. Через це українська команда втратила можливість виступити у фінальній частині Євро.