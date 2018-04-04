Знаменитий захисник "Динамо" Решко: бразильці "Шахтаря" грають на полі, а динамівці - працюють

Стефан Решко дав свій прогноз на центральну гру весняної частини чемпіонату України.

Знаменитий у минулому гравець київського "Динамо", бронзовий призер Олімпіади Монреаль-1976, володар Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року і 4-разовий чемпіон СРСР Стефан Решко дав прогноз УНІАН на матч 27-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

На думку Решка, "Шахтар" підходить до даного протистояння у статусі явного фаворита.

На питання, чого він чекає від протистояння двох провідних команд України, Стефан Михайлович зазначив: "Чекаю, перш за все,гарного футболу - дружелюбного. На жаль, далеко не завжди матчі цих двох команд проходять в чисто спортивній боротьбі, часто вони переходили межі. Сподіваюся, на цей раз такого не трапиться. Повинні показати свою майстерність бразильці з "Шахтаря". Ну а для "Динамо" це екзамен. "Шахтар" зараз набагато більш стабільний, майстерності у донецької команди побільше, команда на ходу".

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Порівнюючи команди по лініях - які зараз найбільш вразливі і сильні сторони суперників, Решко зазначив: "Шахтар" славиться своєю атакою - потужною, швидкою. Також дуже сильні контратаки у гірників. Гірше йдуть справи в обороні, нерідко допускаэ промахи П'ятов. Але, в цілому, команда стабільна. А от у "Динамо" проблеми – немає середньої лінії, нікому вести гру, з пасом проблеми. Скажу так: якщо бразильці "Шахтаря" грають, то "Динамо" працює. Швидкісних якостей, динаміки у "Динамо" немає, зрідка з'являються проблиски, але цього мало.. До того ж Бойко робить дурниці, постійно тікає кудись "у відрядження".. Немає стабільности, від того важко даються голи "Динамо" практично завжди".

А на питання про те, за рахунок чого «Динамо» може виграти матч, зауважив: "За рахунок позамежної мобілізації і швидкісних якостей. Плюс, треба, аби "Шахтар" не зіграв у свою гру. Адже у футболі, як - команда грає так, як дозволяє суперник. Як дозволить "Шахтар"? Зараз "Шахтар" на ходу і ознак для якого-небудь різкого збою поки не видно",

А говорячи про особистий прогноз на матч, Решко зауважив: "Боюся за результат... Зрозуміло, як динамівець боюся, кажу з боку "Динамо". Якщо буде нічия, така, бойова нічия, буде вже добре. Але, повторюся, перевага на боці «Шахтаря».

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" у суботу, 14 квітня. Початок гри - о 17.00. Квитки на гру вже продаються в касах стадіону та на офіційному сайті ФК "Шахтар", а в мобільному додатку ФК "Шахтар" їх можна придбати зі знижкою в 20 відсотків.