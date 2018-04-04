Ібрагімович про гол Роналду: нехай спробує забити так само з 40 метрів

14:12, 04 квітня 2018
Футбол
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Златан Ібрагімович / prosport.ro

«Це був хороший гол. Але йому треба спробувати забити з 40 метрів», – сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, форвард "Реала" Кріштіану Роналду забив приголомшливий гол "ножицями" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Як повідомляв УНІАН, ФІФА може заборонити Ібрагімовичу грати на чемпіонаті світу в Росії.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Златан Ібрагімович