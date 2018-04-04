Ібрагімович про гол Роналду: нехай спробує забити так само з 40 метрів

Нападник "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович прокоментував супергол форварда "Реала" Кріштіану Роналду у ворота "Ювентуса".

Нападник «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович прокоментував гол форварда «Реала» Кріштіану Роналду в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса» (3:0).

«Це був хороший гол. Але йому треба спробувати забити з 40 метрів», – сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, форвард "Реала" Кріштіану Роналду забив приголомшливий гол "ножицями" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Як повідомляв УНІАН, ФІФА може заборонити Ібрагімовичу грати на чемпіонаті світу в Росії.