Ібрагімович про гол Роналду: нехай спробує забити так само з 40 метрів
14:12, 04 квітня 2018Футбол
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Нападник "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович прокоментував супергол форварда "Реала" Кріштіану Роналду у ворота "Ювентуса".
Златан Ібрагімович / prosport.ro
Нападник «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович прокоментував гол форварда «Реала» Кріштіану Роналду в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса» (3:0).
«Це був хороший гол. Але йому треба спробувати забити з 40 метрів», – сказав Ібрагімович.
Нагадаємо, форвард "Реала" Кріштіану Роналду забив приголомшливий гол "ножицями" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".
Як повідомляв УНІАН, ФІФА може заборонити Ібрагімовичу грати на чемпіонаті світу в Росії.
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