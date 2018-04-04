Тренер "Баварії" Хайнкес побив рекорд за кількістю перемог поспіль у Лізі чемпіонів

В першому матчі 1/4 фіналу турніру "Баварія" на виїзді здолала "Севілью".

Головний тренер «Баварії» Юпп Хайнкес встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю перемог поспіль.

В першому матчі 1/4 фіналу турніру його команда обіграла на виїзді «Севілью» (2:1). Німецький коуч очолив мюнхенців по ходу сезону, і зумів здобути 6 перемог в Лізі чемпіонів. До цього Юпп був головним тренером «Баварії» в сезоні 2012/2013, коли німецька команда виграла цей турнір, завершивши його переможною серією з п'яти матчів.

Нагадаємо, що по закінченню сезону Хайнкес, швидше за все, залишить свій пост.