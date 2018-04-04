Вболівальники "Ювентуса" влаштували овацію Роналду після його неймовірного голу в Лізі чемпіонів (відео)

Дубль Кріштіану Роналду і розгромна перемога "Реала" фактично позбавили "Юве" шансів на вихід у півфінал.

Вболівальники туринського "Ювентуса" влаштували овацію форварду "Реала" Кріштіану Роналду після його фантастичного голу "ножицями" у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся вчора в Турині.

Гол вийшов настільки красивим, що справив враження на прихильників туринського клубу, які аплодували португальському форварду, незважаючи на розчарування.

جماهير يوفنتوس تصفق للاسطورة كريستيانو بعد هدفه الخرافي .. pic.twitter.com/P9PWuC5uw6 — أ. محمد سهيل #RM12🇰🇼 (@official_suheil) 3 квітня 2018 р.

Зазначимо, що це був другий гол Роналду у цьому поєдинку. Як повідомляв УНІАН, "Реал" здобув більш ніж переконливу перемогу у першому чвертьфінальному поєдинку проти "Ювентуса" - 3:0.