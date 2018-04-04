Вболівальники "Ювентуса" влаштували овацію Роналду після його неймовірного голу в Лізі чемпіонів (відео)

13:29, 04 квітня 2018
Футбол
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Вболівальники "Ювентса" влаштували овацію Кріштіану Роналду / REUTERS

  

Гол вийшов настільки красивим, що справив враження на прихильників туринського клубу, які аплодували португальському форварду, незважаючи на розчарування.

Зазначимо, що це був другий гол Роналду у цьому поєдинку. Як повідомляв УНІАН, "Реал" здобув більш ніж переконливу перемогу у першому чвертьфінальному поєдинку проти "Ювентуса" - 3:0.

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Теги: #Ювентус#Кріштіану Роналду