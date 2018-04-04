ФІФА може заборонити Ібрагімовичу грати на чемпіонаті світу в Росії

Причиною такого рішення є угода шведа з букмекерською конторою.

Легенда шведського футболу, форвард «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович може не зіграти на чемпіонаті світу в Росії. За інформацією шведської газети Aftonbladet, ФІФА може заборонити нападнику виступати на турнірі через його контракт з букмекерською конторою.

У регламенті ФІФА чітко прописана заборона на участь у чемпіонатах світу осіб, пов'язаних зі ставками.

Нагадаємо, що Ібрагімович завершив виступ у національній команді після чемпіонату Європи-2016, але пізніше виявив бажання повернутися заради чемпіонату світу.

Зазначимо, що на минулих вихідних Ібрагімович вдало дебютував в МЛС, вразивши ворота суперника ударом з центру поля.