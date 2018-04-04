ФІФА може заборонити Ібрагімовичу грати на чемпіонаті світу в Росії

12:16, 04 квітня 2018
Футбол
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twitter.com/FOXDeportes

У регламенті ФІФА чітко прописана заборона на участь у чемпіонатах світу осіб, пов'язаних зі ставками.

Нагадаємо, що Ібрагімович завершив виступ у національній команді після чемпіонату Європи-2016, але пізніше виявив бажання повернутися заради чемпіонату світу.

Зазначимо, що на минулих вихідних Ібрагімович вдало дебютував в МЛС, вразивши ворота суперника ударом з центру поля.

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Теги: #Златан Ібрагімович