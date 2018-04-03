"Реал" розтрощив "Ювентус" в гостьовому матчі Ліги чемпіонів (відео)

Гра завершилась з рахунком 0:3.

В Турині (Італія) завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Ювентус" приймав мадридський "Реал" і програв з великим рахунком.

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дубль у цьому матчі на рахунку Кріштіану Роналду. При цьому, він забив другий гол чудовим чудовим "ножицями". Третій гол на рахунку Марсело.

Esta es la Joya de CRISTIANO RONALDO, fijo el GOLAZO DEL AÑO. pic.twitter.com/wbibRVi8GE — Real Madrid (@realmadrid_gifs) 3 апреля 2018 г.

У паралельному матчі в Севільї (Іспанія), "Севілья" поступилася німецькій "Баварії" з Мюнхена з рахунком 1:2. На гол Пабло Сарабії на 32-й хвилині, мюнхенці відповіли... автоголом гравця "Севільї" Хесуса Наваса і переможним влучним ударом Тьяго Алькантри.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 11 квітня в Мадриді та Мюнхені, відповідно.