"Реал" розтрощив "Ювентус" в гостьовому матчі Ліги чемпіонів (відео)

23:37, 03 квітня 2018
Футбол
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Роналдо зробив дубль у матчі "Реала" проти "Ювентуса" / Reuters

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дубль у цьому матчі на рахунку Кріштіану Роналду. При цьому, він забив другий гол чудовим чудовим "ножицями". Третій гол на рахунку Марсело.

У паралельному матчі в Севільї (Іспанія), "Севілья" поступилася німецькій "Баварії" з Мюнхена з рахунком 1:2. На гол Пабло Сарабії на 32-й хвилині, мюнхенці відповіли... автоголом гравця "Севільї" Хесуса Наваса і переможним влучним ударом Тьяго Алькантри.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 11 квітня в Мадриді та Мюнхені, відповідно.

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Теги: #Ліга чемпіонів#перемога Реала