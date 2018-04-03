Суркіс підтвердив, що "Динамо" буде співпрацювати з Красніковим
20:41, 03 квітня 2018Футбол
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Наша спільна робота почнеться з наступного сезону, додав президент столичного клубу.
Суркіс підтвердив домовленість про співпрацю з Красніковим / dynamo.kiev.ua
Чутки про можливу роботу Євгена Краснікова в «Динамо» до сьогоднішнього дня не були ані підтверджені, ані спростовані
Питання особисто президенту клубу Ігорю Суркісу поставив портал "Динамо" від Шурика.
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— Чутки щодо Євгена Краснікова відповідають дійсності. Ми досягли з ним домовленості про співпрацю з «Динамо» в роботі по трансферам футболістів. Наша спільна робота почнеться з наступного сезону. Впевнений, що досвід Краснікова піде на користь «Динамо» і допоможе зробити нашу команду сильнішою, — сказав Суркіс.
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