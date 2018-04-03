Один з ключових гравців "Шахтаря" Степаненко отримав травму в матчі з "Зорею"

Також тренуються за індивідуальною програмою Іван Петряк і Віктор Коваленко.

Донецький «Шахтар» розпочав підготовку до матчу 26-го туру української Прем'єр-ліги з рівненським «Вересом».

На тренуванні, що відбулося вранці, 3 квітня, за індивідуальною програмою працювали Іван Петряк і Віктор Коваленко. У свою чергу, Тарас Степаненко, травмувався в матчі з луганчанами й тренувався під наглядом клубних реабілітологів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Паулу Фонсека вибудував тренування таким чином: футболісти, що брали участь в поєдинку з «Зорею», займалися в загальній групі приблизно годину, після чого вирушили на відновлювальні процедури і масаж, решта отримали додаткове навантаження у вигляді бігових вправ, а також двосторонньої гри на половині поля.

Матч «Шахтар» - «Верес» відбудеться 7 квітня і розпочнеться о 14:00 у Львові.