Нагорняк: матч "Шахтар" - "Динамо" - ключовий в боротьбі за чемпіонство

«Шахтар» має перевагу - вони досвідченіші й зіграніші, вважає експерт.

Екс-гравець «Шахтаря» і збірної України поділився своєю думкою про майбутній головному матчі весняної частини УПЛ – «Шахтар» - «Динамо» у коментарі Terrikon.com.

- Дійсно, матч «Шахтар» - «Динамо» - ключовий в боротьбі за чемпіонство. Зараз відрив у таблиці шість очок, і не так багато ігор залишається. Для продовження боротьби за титул «Динамо» треба в кращому разі виграти. Якщо програє «Динамо», то 9 очок відіграти буде дуже складно, - почав Нагорняк.

На питання про те, може чи вирішиться в цьому матчі тренерська доля Хацкевича, колишній гравець зазначив: "Олександр Миколайович весь час під тиском. Навіть не знаю, все можливо, але не думаю, що все так категорично. Приступаючи до роботи, тренер завжди розуміє, що в один прекрасний момент його можуть звільнити. Мені здається, Хацкевич про це не думає і працює далі. Як буде - покаже життя".

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А на зауваження про те, що «Динамо» набрало непогані кондиції і, у зв'язку з цим, яка ймовірність того, що кияни можуть взяти очки, зауважив: "Покаже гра. З Маріуполем вийшов 20-річний хлопець і змінив хід зустрічі. Тренер добре зорієнтувався, випустив гравця, який змінив усе. «Динамо» підпускає молодь - вже без Циганкова, який став капітаном, важко уявити команду. Упевнений, що вони будуть повноцінними гравцями основи. А для нашого чемпіонату це дуже добре. Молоді хлопці з'являються. Хоча, «Динамо», звичайно, треба посилитися".

«Шахтар» має перевагу - вони досвідченіші, зіграніші, але і молодим треба починати грати. Нічого страшного немає", - підсумував Нагорняк.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 14 квітня. Квитки на гру можна придбати у касах, на офіційному сайті ФК "Шахтар" або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%..