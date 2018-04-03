Луческу знову може очолити "Шахтар" - ЗМІ

Сьогодні екс-наставник гірників відвідав офіс компанії СКМ, що належить Рінату Ахметову.

72-річний румунський тренер Мірча Луческу сьогодні відвідав київський офіс компанії СКМ, що належить президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову.

Про це повідомляє Sport Arena.

Як відомо, нинішній головний тренер гірників Паулу Фонсека не поспішає продовжувати свій чинний контракт, розрахований до кінця цього сезону. Тож посада на тренерському містку команди виявиться вакантною.

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Мірча Луческу на даний момент очолює збірну Туреччини, але ходять чутки, що вже цього літа він може отримати в "Шахтарі" одну з посад. Втім, враховуючи оголошене раніше самим Луческу бажання завершити тренерську кар'єру після роботи в Туреччині, мова може йти і про роботу в структурі донецького клубу.

Нагадаємо, Луческу протягом 12 років перебував на тренерському посту в "Шахтарі" і виграв з ним вісім чемпіонських титулів, шість разів взяв Кубок України і досяг тріумфу в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009.