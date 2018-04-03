Аеропорт "Бориспіль" під час фіналу Ліги чемпіонів прийме 100 додаткових рейсів
14:47, 03 квітня 2018Футбол
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Керівництво аеропорту готується до проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві.
Менеджмент аеропорту "Бориспіль" оцінив приблизну кількість вболівальників, котрі прилетять на фінальний матч Ліги чемпіонів з футболу в Києві.
Очікується, що за допомогою літаків в Київ прибудуть близько 20 тисяч вболівальників. Попередньо у "Борисполі" очікують близько 100 додаткових рейсів.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ з посиланням на avianews.com.
В аеропорту відзначають, що перед днем фіналу будуть змушені закрити одну з двох злітно-посадових смуг, де влаштують тимчасову стоянку прибулих літаків. Крім смуги, для стоянок будуть також задіяні руліжні доріжки і військова зона аеродрому.
Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві 26 травня.
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