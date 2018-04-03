Гравець "Шахтаря" Феррейра: було б добре обіграти "Динамо" крупно, з великою різницею м'ячів

Один з провідних гравців донеччан поділився своєю думкою про майбутній матч лідерів українського футболу.

В очікуванні поєдинку українських грандів головний бомбардир "гірників" Факундо Феррейра дав свій прогноз Football.ua.

- Не думаю, що матч вирішить долю чемпіонату, адже після нього буде ще 5 ігор. Але ми знаємо, що якщо переможемо, то будемо ближче до мети, - почав аргентинський легіонер гірників.

На питання про те, що гравець вже забив 20 голів в чемпіонаті, і чи готовий він поставити перед собою завдання забити ще більше, Феррейра відповів:

- Я не ставлю перед собою таких завдань. Я завжди намагаюся допомогти команді, і, якщо вдається забивати — це прекрасно. У мене є чітка задача — допомогти команді перемогти.

А говорячи про те, що Хачеріді не грає останнім часом, і полегшує цей факт завдання забити гол,зауважив:

- Жодним чином. Захисники основного складу Динамо грають за команду неспроста, і, думаю, що вони не слабші Хачеріді.

Читайте такожСаленко: матч проти "Шахтаря" - можливість перевірити молодь "Динамо" у грі з сильним суперником"У них є хороші молоді гравці і зараз їм дають більше шансів проявити себе на полі, у них багато чого виходить. Тим не менш, ми знаємо і свою силу. Нам необхідно зосередитися на своєму стані і підготовки. Їм не просто буде грати з нами", - зауважив Феррейра.

Говорячи про те, що в Харкові в останніх матчах проти "Динамо" "Шахтар" програвав, і чи додає це злості перед грою, зазначив: "Ми завжди хочемо перемагати в наших "класіко". Не важливо, як проходили попередні матчі, "класіко" завжди особливі. Ми, як і завжди, думаємо про перемогу".

А розмірковуючи про те, що у "Шахтаря" 6 великих перемог поспіль у чемпіонаті і чи є впевненість, що і "Динамо" вдасться крупно обіграти, зауважив: "Було б добре обіграти "Динамо" крупно, з великою різницею м'ячів. Але ми знаємо, що буде непросто. В матчах проти нас Динамо багато уваги приділяє руйнування нашої гри і менше часу творення власної. Як наслідок — мало вільного простору, тому з ними важко грати".

"Я бачив кілька останніх матчів. Були деякі помилки, але він хороший воротар", - прокоментував Феррейра дії воротаря киян Бойко .

"Дуже сподіваємося, що нас будуть підтримувати як в матчах Ліги чемпіонів. Повний стадіон — прекрасна мотивація для нас", - підсумував аргентинський легіонер "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар — Динамо відбудеться на ОСК Металіст у Харкові 14 квітня. Квитки на гру вже надійшли в продаж.