Власник "Олімпіакоса" оштрафував гравців на 400 тисяч євро і відправив у примусову відпустку

Причиною стали погані результати команди.

Власник «Олімпіакоса», судноплавний магнат Евангелос Марінакіс ввів санкції проти гравців своєї команди. Він наклав на гравців основного складу сумарний штраф в розмірі 400 тисяч євро і відправив деяких з них у примусову відпустку.

Про це повідомляє ВВС.

Причиною санкцій стали невдалі результати команди в останніх матчах. У 26-му турі чемпіонату країни «Олімпіакос» зіграв внічию з середняком «Левадіакосом». Також власника не влаштувала недавня нічия в дербі з «Панатінаїкосом».

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«Я і вболівальники вже досить терпіли. Ви всі підете сьогодні», – наводяться слова Марінакіса на адресу гравців.

Також Марінакіс звинуватив футболістів у тому, що вони "більше думають про свої хороші будинки і машини, ніж про те, щоб грати за команду".

Очікується, що футболістів, які вибули, замінять гравцями з молодіжного складу.

Відзначимо, що в березні 2015 року Марінакіс вже вдавався до санкцій за погані результати команди. Тоді він наклав на гравців штраф у розмірі 500 тисяч євро.