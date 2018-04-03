Наступним суперником збірної України буде Марокко

11:52, 03 квітня 2018
Футбол
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Reuters

Зазначимо, що марокканці є учасником фінальної частини ЧС-2018, де в одній групі виступлять з Іраном, Португалією і Іспанією. 2 червня там же в Швейцарії "жовто-сині" планують зіграти з Албанією.

Також планується, що підопічні Андрія Шевченка почнуть тренувальний збір 23 травня вже традиційно в Харкові.

Нагадаємо, що під час березневої підготовки збірна України зіграла внічию з Саудівською Аравією (1:1) і обіграла Японію (2:1).

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Теги: #збірна України з футболу