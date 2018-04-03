Наступним суперником збірної України буде Марокко

Тренувальний збір національна команда розпочне 23 травня в Харкові.

Збірна України з футболу проведе свій наступний матч 30 травня в Швейцарії. Спаринг-партнером нашої команди стане збірна Марокко, повідомляє zbirna.com

Зазначимо, що марокканці є учасником фінальної частини ЧС-2018, де в одній групі виступлять з Іраном, Португалією і Іспанією. 2 червня там же в Швейцарії "жовто-сині" планують зіграти з Албанією.

Також планується, що підопічні Андрія Шевченка почнуть тренувальний збір 23 травня вже традиційно в Харкові.

Нагадаємо, що під час березневої підготовки збірна України зіграла внічию з Саудівською Аравією (1:1) і обіграла Японію (2:1).