Наступним суперником збірної України буде Марокко
11:52, 03 квітня 2018Футбол
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Тренувальний збір національна команда розпочне 23 травня в Харкові.
Збірна України проведе наступні матчі проти Марокко та Албанії / Reuters
Збірна України з футболу проведе свій наступний матч 30 травня в Швейцарії. Спаринг-партнером нашої команди стане збірна Марокко, повідомляє zbirna.com
Зазначимо, що марокканці є учасником фінальної частини ЧС-2018, де в одній групі виступлять з Іраном, Португалією і Іспанією. 2 червня там же в Швейцарії "жовто-сині" планують зіграти з Албанією.
Також планується, що підопічні Андрія Шевченка почнуть тренувальний збір 23 травня вже традиційно в Харкові.
Нагадаємо, що під час березневої підготовки збірна України зіграла внічию з Саудівською Аравією (1:1) і обіграла Японію (2:1).
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