Ващук: матч "Шахтар" - "Динамо" - це родзинка чемпіонату України з непередбачуваним результатом

Передбачити, як будуть розвиватися події на полі дуже складно, вважає колишній гравець.

Екс-захисник київського "Динамо" і збірної України поділився думкою щодо центрального матчу весняної частини сезону в чемпіонаті України "Шахтар" — "Динамо" у розмові з Football.ua.

- Насамперед, варто зазначити, що цей матч — візитна картка українського футболу. Це родзинка чемпіонату України з непередбачуваним результатом. Такими матчами підігрівається великий інтерес. Як би не складалася турнірна таблиця, завжди ці матчі показують безкомпромісну боротьбу до останніх хвилин. Передбачити, як будуть розвиватися події на полі дуже складно, - почав Ващук.

На питання про те, що в "Динамо" в цьому сезоні дуже добре себе проявляють молоді футболісти: Циганков, Шапаренко, Шепелєв та, у зв'язку з цим, наскільки їм вдасться себе проявити на фоні досвідчених бразильців з "Шахтаря" в центрі поля, колишній гравець зазначив: "Складно прогнозувати, але хочу сказати, що чим більше таких ігор молодь проводить, тим раніше до них прийде стабільність. Мені складно сказати, як молодь проявить себе. Сподіваюся, це вдасться реалізувати настільки, щоб матч вийшов яскравим".

Читайте такожМорозів: у разі перемоги "Шахтаря" питання з чемпіонством буде майже вирішене

А на зауваження про те, що Циганкова зараз називають лідером нинішнього "Динамо" і відповідає Віктор такий регалії, зауважив: "Мені гра Циганкова імпонує. У нього є культура пасу. Він уміє обігрувати один в один, а його передбачення ситуації на полі мені дуже подобається. Як воно піде далі — не знаю. Все залежить ще й від тих лавров, які на нього вішають. Чи витримає він тягар відповідальності... Реально — він лідер зараз і можна сказати, що через якийсь час можна буде говорити, що "сьогодні Циганков заб'є". Думаю, він буде забивати часто".

На зап про те, що останнім часом будинки гірники вдома програвали столичному клубу і про те, що фактор домашнього стадіону не допомагає "Шахтарю", зауважив:

- Ви знаєте, "Шахтар" сьогодні грає весь час на виїзді, а живе команда в Києві. Їх будинок вже там, де вони грають. Я б не орієнтувався на те, що ця ситуація на руку "Динамо" або іншим суперникам. Подивимося на характер гри. А ще, багато залежить від підтримки уболівальників. Яскрава підтримка вболівальників формує стан, при якому тепліше грати в атмосферному сенсі. Від цього хочеться проявити свої найкращі якості, тому, тут роль грає не стадіон, а саме вболівальники.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на ОСК "Металіст" у Харкові 14 квітня. Квитки на гру вже надійшли в продаж, а в мобільному додатку ФК "Шахтар" їх можна придбати зі знижкою 20 відсотків.