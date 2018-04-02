У сутичках з фанатами в Маріуполі постраждали 9 поліцейських

У більшості постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми, забійні рани голови, забиття кінцівок.

В результаті зіткнень футбольних фанатів і правоохоронців під час поєдинку "Маріуполь" - "Динамо" минулої неділі постраждали 9 поліцейських, є постраждалі і серед журналістів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

За інформацією правоохоронців, конфлікт стався під час матчу в середині другого тайму за межами стадіону.

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Фанати на трибунах запалили димові шашки і застосували петарди. З метою убезпечити інших вболівальників поліцейські вивели порушників за межі стадіону. Однак товариші стали на їх захист, вибігли зі стадіону і почали кидати в бік правоохоронців та службовий автотранспорт каміння.

Серед постраждалих - 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, які несли службу в якості доданих сил, працівник управління патрульної поліції Маріуполя і слідчий Центрального відділу поліції. Пошкоджено два службових автомобілі. Поліцейським надана медична допомога.

«Цивільні особи за медичною допомогою не зверталися, однак є інформація, що є постраждалі серед журналістів», - повідомили в прес-службі поліції.

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За даними медиків, всього в зіткненнях постраждали 8 поліцейських. У більшості постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми, забійні рани голови, забої ліктьових суглобів, передпліч, рук, ніг і множинні розтягування.

Порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві» та ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Загалом, за даними поліції стадіон відвідали близько 10 тисяч уболівальників. Безпека гравців та вболівальників на стадіоні була забезпечена.