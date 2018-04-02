Нова міс Зорро: обраницею тренера "Шахтаря" Фонсеки стала прес-секретар Ахметова - ЗМІ

27-річна Катерина Остроушко – прес-секретар Ріната Ахметова. Вона працює на ТК «Донбас» з 19 років.

Паулу Фонсека поки не продовжив контракт з «Шахтарем», і багато хто вже почали проводжати його в один з топ-чемпіонатів, але все не так однозначно.

У португальця є як мінімум ще одна причина, крім грошей, щоб залишитися в Україні, повідомляє "Tribuna.com".

Тренер приїжджав до нас сімейною людиною – він був одружений 20 років на своїй шкільній подрузі Сандрі. Але після першого сезону в «Шахтарі» Фонсека розлучився. У пари двоє дітей – 18-річний син і 13-річна дочка. А нещодавно видання «КП в Україні» повідомило, що 45-річний Паулу знайшов в Україні нову любов.

Читайте також"Шахтар" запропонував Фонсеці новий контракт

І, здається, вдалося дізнатися, хто вона. 27-річна Катерина Остроушко – прес-секретар Ріната Ахметова. Вона працює на ТК «Донбас» з 19 років. Була диктором новин, ведуча шоу «Ти понад усе», а зараз зайнята в проекті «Всім світом» – про допомогу переселенцям і жителям непідконтрольних Україні територій.

Після перемоги «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» в грудні 2017-го Катерина підписала спільне з Фонсекою фото: «Містер і міс Зорро».