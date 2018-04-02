"Зоря" вирушить на матч з "Динамо" без 7 футболістів основного складу
Наступний матч чемпіонату України проти київського "Динамо" луганська "Зоря" проведе відразу без сімох футболістів освновного складу.
Про це заявив головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб в інтерв'ю програмі "Профутбол".
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"Все, що не вбиває, робить сильнішими. У нас достатня кількість хлопців - вийдемо і з цієї ситуації. Так, на жаль, не зіграють два орендованих у "Динамо" (Тимчик і Андрієвський), плюс отримали картки Луньов, Сілас, Іурі і Опанасенко. В інших буде шанс показати себе з кращого боку", - повідомив Юрій Вернидуб.
Зазначимо, що також травму отримав захисник "Зорі" Олександр Сваток.
Поєдинок 26-го туру УПЛ "Динамо" - "Зоря" відбудеться 7 квітня у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло перемогу у Маріуполі, а "Зоря" поступилася "Шахтарю".