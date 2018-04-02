"Зоря" вирушить на матч з "Динамо" без 7 футболістів основного складу

7 квітня у матчі з "Динамо" в Києві луганська команда буде ослаблена відсутністю кількох провідних гравців.

Наступний матч чемпіонату України проти київського "Динамо" луганська "Зоря" проведе відразу без сімох футболістів освновного складу.

Про це заявив головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб в інтерв'ю програмі "Профутбол".

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"Все, що не вбиває, робить сильнішими. У нас достатня кількість хлопців - вийдемо і з цієї ситуації. Так, на жаль, не зіграють два орендованих у "Динамо" (Тимчик і Андрієвський), плюс отримали картки Луньов, Сілас, Іурі і Опанасенко. В інших буде шанс показати себе з кращого боку", - повідомив Юрій Вернидуб.

Зазначимо, що також травму отримав захисник "Зорі" Олександр Сваток.

Поєдинок 26-го туру УПЛ "Динамо" - "Зоря" відбудеться 7 квітня у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло перемогу у Маріуполі, а "Зоря" поступилася "Шахтарю".