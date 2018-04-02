Сутички під час матчу "Маріуполь" - "Динамо" в Маріуполі (фоторепортаж)

В результаті масової бійки кілька людей отримали поранення.

У неділю у Маріуполі під час матчу чемпіонату України у Прем'єр-лізі між ФК "Маріуполь" і київським "Динамо" відбулися зіткнення фанатів команд і поліції.

Як повідомляв УНІАН, в результаті масової бійки кілька людей отримали поранення.

Матч "Маріуполь" - "Динамо" завершився за рахунком 3:2 на користь "Динамо". На поєдинку був присутній президент України Петро Порошенко. Також повідомлялося про підвищенні заходи безпеки.