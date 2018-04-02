Сутички під час матчу "Маріуполь" - "Динамо" в Маріуполі (фоторепортаж)

13:33, 02 квітня 2018
Футбол
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в результаті масової бійки кілька людей отримали поранення / УНІАН

Як повідомляв УНІАН, в результаті масової бійки кілька людей отримали поранення

Матч "Маріуполь" - "Динамо" завершився за рахунком 3:2 на користь "Динамо". На поєдинку був присутній президент України Петро Порошенко. Також повідомлялося про підвищенні заходи безпеки. 

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Теги: #фанати#матч Маріуполь-Динамо