Сутички під час матчу "Маріуполь" - "Динамо" в Маріуполі (фоторепортаж)
13:33, 02 квітня 2018Футбол
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В результаті масової бійки кілька людей отримали поранення.
У результаті масової бійки кілька людей отримали поранення / УНІАН
У неділю у Маріуполі під час матчу чемпіонату України у Прем'єр-лізі між ФК "Маріуполь" і київським "Динамо" відбулися зіткнення фанатів команд і поліції.
Як повідомляв УНІАН, в результаті масової бійки кілька людей отримали поранення.
Матч "Маріуполь" - "Динамо" завершився за рахунком 3:2 на користь "Динамо". На поєдинку був присутній президент України Петро Порошенко. Також повідомлялося про підвищенні заходи безпеки.
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