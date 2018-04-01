На матчі "Маріуполь" - "Динамо" сталися заворушення, троє фанатів поранені

Поєдинок, на якому був присутній Петро Порошенко, був відзначений бійкою фанатів і поліції.

Під час матчу 25-го туру української Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Маріуполем» (3:2) сталася бійка між поліцією і фанатами ультрас команд. Про це повідомляє Xsport з посиланням на сторінку Facebook WBC Ультрас «Динамо».

Поліцейські спробували затримати одного з уболівальників за використання піротехніки, після чого на його захист стали київські вболівальники, до яких пізніше приєдналися і маріупольці. В результаті цього інциденту постраждав один кореспондент і троє фанатів.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Маріуполь" - "Динамо" завершився перемогою гостей з рахунком 3:2. На матчі був присутній президент України Петро Порошенко.