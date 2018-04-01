На матчі "Маріуполь" - "Динамо" сталися заворушення, троє фанатів поранені

23:43, 01 квітня 2018
Футбол
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Заворушення на матчі "Маріуполь" - "Динамо" / Facebook WBC Ультрас «Динамо»

Поліцейські спробували затримати одного з уболівальників за використання піротехніки, після чого на його захист стали київські вболівальники, до яких пізніше приєдналися і маріупольці. В результаті цього інциденту постраждав один кореспондент і троє фанатів.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Маріуполь" - "Динамо" завершився перемогою гостей з рахунком 3:2. На матчі був присутній президент України Петро Порошенко.

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Теги: #фанати#матч Маріуполь-Динамо