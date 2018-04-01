"Сталь" і "Олімпік" не забили голів у матчі Прем'єр-ліги
21:46, 01 квітня 2018Футбол
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Поєдинок завершився нульовою нічиєю.
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У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся поєдинок 25-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Сталь» зіграла внічию з «Олімпіком».
Матч закінчився з рахунком 0:0.
«Сталь» набрала 22 очки і залишилася на передостанньому місці. "Олімпік" набрав 32 очки. Команда знаходиться на 7-му місці.
Нагадаємо, центральним поєдинком туру стала гра в Маріуполі - "Динамо" обіграло ФК "Маріуполь" в матчі з п'ятьма голами.
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