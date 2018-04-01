"Шахтар" розгромив "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги

Всі три голи за донецький клуб забили легіонери.

У Запоріжжі завершився матч 25-го туру УПЛ, в якому "Зоря", яка грала в ролі номінальних господарів, поступилася донецькому "Шахтарю".

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 41-й хвилині ефектну комбінацію гірників замкнув бразилець Тайсон, а автором гольового пасу став Марлос.

Читайте також"Динамо" в Маріуполі пропустило два голи, але здобуло перемогу

Незабаром після перерви донеччани подвоїли перевагу. На 61-й хвилині після проходу по правому флангу у виконанні Бутка аргентинський форвард Феррейра з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Вже в компенсований час, на 90+3-й хвилині новачок "Шахтаря" нігерієць Кайоде, який перед цим вийшов на заміну, ударом головою зробив рахунок 0:3, забивши перший гол за свою команду.

"Шахтар" набрав 60 очок і знову відірвався на 6 очок від "Динамо".