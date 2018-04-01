Онлайн-відеотрансляція "Зоря" - "Шахтар", Прем'єр-ліга, 25-й тур

19:20, 01 квітня 2018
Футбол
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footboom.com

Зустрічаються команди з верхньої частини таблиці: гірники лідирують, маючи в своєму активі 57 очок, а "Зоря" бореться за потрапляння до трійки призерів. На даний момент у підопічних Юрія Вернидуба 37 балів - на 1 менше, ніж у "Ворскли".

Гра "Зоря" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30 на стадіоні "Славутич-Арена".

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".

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Теги: #УПЛ-2017/18