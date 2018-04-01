Онлайн-відеотрансляція "Зоря" - "Шахтар", Прем'єр-ліга, 25-й тур

У Запоріжжі проходить матч за участю лідера Прем'єр-ліги.

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" в якості господаря поля приймає донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди з верхньої частини таблиці: гірники лідирують, маючи в своєму активі 57 очок, а "Зоря" бореться за потрапляння до трійки призерів. На даний момент у підопічних Юрія Вернидуба 37 балів - на 1 менше, ніж у "Ворскли".

Гра "Зоря" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30 на стадіоні "Славутич-Арена".

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".