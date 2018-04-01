"Динамо" в Маріуполі пропустило два голи, але здобуло перемогу

Київський клуб здобув перемогу у присутності президента України Петра Порошенка.

У Маріуполі відбувся матч 25-го туру української Прем'єр-ліги, в якому ФК "Маріуполь" приймав київське "Динамо".

У видовищному і результативному поєдинку перемогла команда гостей з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Футболісти "Динамо" і "Маріуполя" вийшли на матч в спеціальних футболках, на яких було написано: "Україна, Маріуполь, разом ми сильні". На матчі був присутній президент України Петро Порошенко, а також віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

Перший тайм залишився за господарями. На 28-й хвилині Андрій Тотовицький замкнув передачу з флангу і вивів "Маріуполь" вперед.

У перерві на поле у складі "Динамо" з'явився 19-річний гравець молодіжної збірної України Микола Шапаренко, і ця заміна виявилася вирішальною. На 47-й хвилині Шапаренко зробив гольовий пас на Артема Бесєдіна, а на 65-й хвилині Шапаренко відзначився сам чудовим дальнім ударом. На 72-й хвилині 20-річний капітан "Динамо" Віктор Циганков довів перевагу киян до двох м'ячів - 3:1.

Останнє слово було за "Маріуполем" - на 78-й хвилині Андрій Тотовицький зробив дубль. Тим не менш, вирвати нічию господарям не вдалося. "Динамо" набрало 54 очки і зміцнилося на другому місці. "Маріуполь" залишився на 6-й позиції.

Нагадаємо, "Динамо" відмовилося приїхати у Маріуполь на матч першого етапу УПЛ, мотируючи це відсутністю гарантій безпеки.