Екстремісти будують безпілотні літальні апарати для бомбардувань британських фанатів в РФ.

Екстремістська терористична організація ІДІЛ на майбутньому чемпіонаті світу з футболу в Росії планує бомбардування вболівальників збірної Англії.

Екстремісти будують безпілотні літальні апарати для бомбардувань британських фанатів в РФ, повідомляє Daily Star Sunday.

Плани ІДІЛ були розшифровані в додатку Telegram. На одній з фотографій, отриманих фахівцями з кібербезпеки, показано, як безпілотний апарат виконує транспортування протитанкових ракет, а у підписі до фото зазначено, що бомби такого типу випускаються в ІДІЛ.

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Директор секретної служби президента Росії Володимира Путіна повідомив, що за останні роки понад 4500 громадян РФ виїхали за кордон, щоб приєднатися до джихадських груп. У ФСБ побоюються, що бойовики, навчені в Сирії, Іраку та Афганістані, повернуться в Росію, щоб викликати хаос на майбутньому чемпіонаті світу.

Серед антитерористичних заходів, особисто схвалених Путіним, існують обмеження на продаж зброї та вибухових речовин у тих регіонах, які прийматимуть чемпіонат світу, заборона на використання дронів біля стадіонів та попередня ідентифікація особистості всіх власників квитків.

Чемпіонат світу-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Збірна Англії на груповому етапі зіграє з Панамою, Тунісом і Бельгією. Англійці проведуть матчі у Волгограді, Нижньому Новгороді і Калінінграді.