Матч "Маріуполь" - "Динамо" збираються відвідати Порошенко і Григорій Суркіс

14:40, 01 квітня 2018
Футбол
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Стадіон імені Бойко в Маріуполі / ua-1.com

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Зазначимо, що сьогодні Порошенко прибув до Маріуполя, почавши свою робочу поїздку з відвідування Собору Святого Архістратига Михаїла в місті.

Як повідомляв УНІАН, матч "Маріуполь" - "Динамо" розпочнеться сьогодні о 17.00.

На поєдинок продано вже 7 тисяч квитків. Очікується, що матч відвідають від 9 до 12,6 тисяч вболівальників. Усього стадіон імені Володимира Бойка вміщує 12 680 людей.

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Теги: #матч Маріуполь-Динамо