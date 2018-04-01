Матч "Маріуполь" - "Динамо" збираються відвідати Порошенко і Григорій Суркіс
14:40, 01 квітня 2018Футбол
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На поєдинок продано вже 7 тисяч квитків.
Стадіон імені Бойко в Маріуполі / ua-1.com
Сьогоднішній матч 25-го туру Прем'єр-ліги «Маріуполь» – «Динамо» збираються відвідати президент України Петро Порошенко і віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".
Зазначимо, що сьогодні Порошенко прибув до Маріуполя, почавши свою робочу поїздку з відвідування Собору Святого Архістратига Михаїла в місті.
Як повідомляв УНІАН, матч "Маріуполь" - "Динамо" розпочнеться сьогодні о 17.00.
На поєдинок продано вже 7 тисяч квитків. Очікується, що матч відвідають від 9 до 12,6 тисяч вболівальників. Усього стадіон імені Володимира Бойка вміщує 12 680 людей.
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