"Карпати" присвятили перемогу померлому під час матчу УПЛ з "Чорноморцем" фанату

Вболівальнику стало погано сьогодні в перерві гри.

На превеликий жаль, не всі, хто прийшов на стадіон «Україна» у суботу, зміг порадіти перемозі «Карпат».

У перерві одному із уболівальників Владиславу Мельнику, 1968 року народження, знадобилася термінова лікарська допомога, повідомляє офіційний сайт клубу.

Практично протягом усього другого тайму шість медиків боролися за життя чоловіка, перенесли його із сектора до карети швидкої, що під'їхала просто до трибун. Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося...

«Сталася страшна трагедія – помер наш уболівальник. Безперечно, «Карпати» присвячують цю перемогу пану Владиславу. Також клуб візьме на себе усі витрати пов’язані із похороном» – запевнив віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук.

Як повідомляв УНІАН, "Карпати" виграли у "Чорноморця" з рахунком 3:1.